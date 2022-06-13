القاهرة - محمد صلاح



نفت المطربة شذى ما يتردد عن نيتها عدم تكرارها تجربة التمثيل مرة أخرى، خصوصا أنها مرت بعدة تجارب تمثيلية لم تكن على قدر كبير من النجاح الجماهيري، وقالت إنها ستختار القادم بشكل أفضل ومع نجوم كبار لكي تتعلم من خبراتهم، مشددة على انها سترفض المشاركة في الأفلام التجارية والمقاولات صغيرة الانتاج، مشيرة الى أنها تلقت ترشيحات لأعمال تمثيلية كثيرة ولكنها تنتظر العمل المناسب حتى تشارك فيه ويكون مشروعا كبيرا.



وأبدت شذا سعادتها الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه كليب أغنيتها «آه يا ليلنا» عبر موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز ملايين المشاهدات، لافتة الى أنها تستعد لإطلاق أغنية جديدة تتمنى أن تحقق نجاحا وقبولا لدى الجمهور.