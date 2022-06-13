كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن طبيعة شخصيتها في فيلم «ضرب نار» والذي تتصدى لبطولته، والمقرر عرضه خلال هذا العام، ونشرت صورة عبر حسابها الخاص في «تويتر» بدت فيها بشعر أبيض وهي ترتدي فستانا أسود في ظل تحضيراتها للشخصية.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة، ويشارك ياسمين في بطولة الفيلم النجوم: محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، وهو من إخراج عمرو صلاح.



كما بدأت ياسمين تصوير فيلمها «خطة مازنجر»، والذي تخوض من خلاله تجربة الأفلام الكوميدية مع النجم حمدي الميرغني، ويشارك في بطولة الفيلم: محمود حافظ، بيومي فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، إسماعيل فرغلي، ياسر الطوبجي، ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيري وإخراج رامي رزق الله.



من ناحية أخرى، نشرت ياسمين تغريدة عبر «تويتر» هاجمت فيها أشخاصا مجهولين من الذين سلموا أنفسهم للإدمان ولم يقاوموه، وكتبت ياسمين في تغريدتها قائلة: «اللهم اكفنا شر الإدمان والمدمنين.. أقذر شخصيات في الحياة».