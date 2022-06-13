حقق الفيلم الوثائقي «شيخ التنوير» البحريني المركز الأول في فئة الأفلام الوثائقية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة بدورته الثانية التي اختتمت أعمالها امس الأول السبت «أونلاين».



وحقق الفيلم الكويتي «أوسكار» المركز الأول في فئة الأفلام الروائية الطويلة، بينما حقق الفيلم المصري «كان لك معايا» المركز الأول في فئة الأفلام الروائية القصيرة.



وفي تصريح بمناسبة إعلان جوائز المهرجان، قال نقيب الفنانين والإعلاميين في الكويت د.نبيل الفيلكاوي: إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه مهرجان الكويت للسينما الجديدة الذي ينظمه قطاع السينما وتلك النتائج المبهرة وهذا الحضور الرفيع المستوى، وهو ما يدعونا لتقديم مزيد من الدعم والإسناد من أجل استمرارية هذا العرس السينمائي العربي.



من جانبه، قال رئيس قطاع السينما في نقابة الفنانين والإعلاميين رئيس مهرجان الكويت للسينما الجديدة المخرج عبدالعزيز الصايغ: إن الدورة المقبلة (الثالثة) من عمر مهرجان الكويت للسينما الجديدة ستكون بالحضور وستقام في نفس الموعد من العام المقبل وبحضور ومشاركة عدد بارز من نجوم وصناع السينما العربية ورؤساء أهم المهرجانات السينمائية العربية والدولية.



من جهته، أكد رئيس لجنة التحكيم المخرج د.علي حسن المستوى الإيجابي للمشاركات السينمائية والتحديات التي واجهتها لجنة التحكيم في اختياراتها والتي كانت بعضوية كل من د.ابتسام الحمادي والمخرج منير الزعبي والمخرج أحمد السويلم والناقد الفني مفرح الشمري.



وكانت النتائج كالتالي:



أولا: الأفلام الوثائقية:



- الأول: فيلم «شيخ التنوير» للمخرجة إيفا داوود من مملكة البحرين.



- الثاني: فيلم «الزيج» للمخرج صلاح الحضرمي من سلطنة عمان.



- الثالث: فيلم «بلاد الشمس» للمخرج حسين العقيلي من جمهورية العراق.



الأفلام الروائية القصيرة



- الأول: فيلم «كان لك معايا» من إخراج روجينا بسالي - جمهورية مصر العربية.



- الثاني: فيلم «فلورز» إخراج ياسر موسى - جمهورية العراق.



- الثالث: فيلم «الأنفاس الأخيرة» إخراج مهند حسن السوداني - جمهورية العراق.



الأفلام الروائية الطويلة:



- الأول: فيلم «أوسكار» للمخرج محمد الحملي - الكويت.



- الثاني: فيلم «حطب دامة» للمخرج صادق بهبهاني - الكويت.



- الثالث: فيلم «وش القفص» - للمخرجة لينا عبدالسلام - جمهورية مصر العربية.