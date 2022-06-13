حسمت المحكمة في مصر الاستئناف الذي تقدم به المطرب محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ، وطالب فيه بفسخ التعاقد بينهما، بحسب مجلة «لها».



وأبدى الشرنوبي سعادته الشديدة بحصوله على حكم نهائي لصالحه بانتهاء عقده مع شركة سارة الطباخ التي كان متعاقدا معها، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في «إنستغرام»، ظهر فيه وهو يعبر عن سعادته بانتهاء تعاقده مع الشركة، كما وعد جمهوره بطرح أغان جديدة ومختلفة في الفترة المقبلة.



وقال الشرنوبي في الفيديو: «مساء الفل، جماعة أنا بقيت حر بعد 3 سنين من المشاكل والقضايا ومحاولات تعطيل شغلي، المحكمة حكمت بحكم نهائي بانتهاء عقدي مع الشركة، وأي محاولات إنها تطلع أي بيانات أو تبعت للشركات وتقول لهم مش من حقكم تتعاونوا مع الشرنوبي هي محاولات بائسة وغير قانونية».



وأضاف: «استنوني بحضر حاجات كتير الفترة الجاية، أخيرا هعرف أغني براحتي لأن خلال الـ 3 سنين اللي فاتوا ما كنتش عارف أغني براحتي، وأتوجه بالشكر لجمهوري، ولكل من ساندني ووقف بجانبي طوال الفترة الماضية».