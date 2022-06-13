مع اقتراب موعد انطلاق عرض فيلم «عمهم» في صالات السينما حول العالم، كشف النجم محمد إمام والمنتج أحمد السبكي عن البوستر الرسمي للفيلم المنتظر في العيد، وحقق الملصق الدعائي انتشارا كبيرا عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور عبر صفحات النجم محمد إمام.



تدور أحداث الفيلم (تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي) حول شخصية سلطان التي يقدمها النجم محمد إمام، وهو ملاكم ومدرب رياضي ويعيش علاقة عاطفية مع غالية التي تقدمها النجمة هدى المفتي. يعمل سلطان مع صديقه سعيد (النجم محمد سلام) داخل مركز رياضي، وتقودهم الصدفة لإنقاذ حياة الحاج (النجم سيد رجب) ثم يكتشفان مع الحاج مطبعة لتزوير الدولار في مصر، وتبدأ الحكاية من هنا في قالب كوميدي تشويقي مميز.



الفيلم الذي تتولى شركة Go Media توزيعه يبدأ عرضه بتاريخ 2022/7/21 في كل من: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، العراق، الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس، الجزائر، المغرب، ساحل العاج، مالي، بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجابون، غينيا، كوناكري، مدغشقر، النيجر وجمهورية الكونغو الديموقراطية، الكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوغو، الولايات المتحدة الأميركية وكندا. أما في بريطانيا وفرنسا فسيبدأ العرض بتاريخ 2022/7/23.