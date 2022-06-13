احتفلت الفنانة بلقيس عبر حسابها في «انستغرام»، بتصدر أغنيتها الجديدة و«نتدلع» التريند بعد ساعات قليلة من طرحها، والأغنية باللهجة المصرية ومن كلمات وألحان الشاعر والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي أحمد عادل، وتقول كلماتها: «ونتدلع ما نتدلع.. على راحتنا وايه يمنع.. نقضيها نسوق فيها.. نعيش لحظتنا نتمتع.. بأشواقك وأشواقي.. مفيش فرحه كده نهائي.. ده لسه كتير اوي باقي.. ولسه أنا وانت هنبدع.. يا روح قلبي يا ضي عيوني.. جنوني حبنا جنوني.. ومهما الناس يلوموني.. ولا ف بالي ولا هسمع».



وكانت بلقيس فتحي طرحت في 2021 أغنية «ديبلوماسي» الأولى لها باللهجة المصرية، مع الملحن ذاته «عزيز الشافعي»، والتي تم تصويرها مع المخرج علي أبو طالب، ولاقت نجاحا واسعا بين عشاق الأغنية المصرية، لذا قررت تكرار التجربة مرة أخرى.