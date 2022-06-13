تواجه فرنسا، بطلة العالم، خطر فقدان لقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عندما تستضيف كرواتيا وصيفتها اليوم على ستاد «دو فرانس» في باريس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول.



ويحتل منتخب فرنسا المعروف بـ «الديوك» المركز الرابع الاخير في المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين مع مضيفتيها النمسا وكرواتيا بنتيجة واحدة 1-1 وخسارة أمام ضيفتها الدنمارك 1-2 في الجولة الاولى، وبالتالي فإن خسارتها وفوز الأخيرة، المتصدرة برصيد ست نقاط، على ضيفتها النمسا سيخرج بطلة العالم خالية الوفاض من المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى نصف النهائي.



بل إن فرنسا ستجد نفسها في مركز الدفاع عن حظوظها في البقاء في المستوى الأول لأن صاحب المرتبة الأخيرة يهبط إلى المستوى الثاني.



وسيحاول المنتخب الفرنسي غدا استعادة توازنه وإنهاء موسمه بالفوز على كرواتيا في سان دوني، لتبديد المخاوف والشكوك التي طفت على السطح قبل خمسة أشهر من مونديال 2022 في قطر.



ولعب التعب والإصابات والحاجة الى الدفع بلاعبين شباب وسوء الحظ دورا كبيرا في النتائج المخيبة لمنتخب «الديوك».



في المقابل، تدخل كرواتيا المباراة بمعنويات عالية عقب فوزها الثمين على مضيفتها الدنمارك 1-0 الجمعة، حيث تخلصت من المركز الاخير برفع رصيدها إلى اربع نقاط بفارق الأهداف خلف النمسا الثانية.



وفي مباراة ثانية، تسعى الدنمارك إلى الفوز على النمسا لتعزيز صدارتها للمجموعة والاقتراب من المربع الذهبي.



واستهلت الدنمارك مشوارها في النسخة الثالثة من المسابقة بقوة عندما تغلبت على مضيفتها فرنسا 2-1، وحققت فوزا ثانيا تواليا خارج القواعد على حساب النمسا بالنتيجة ذاتها، قبل أن تخسر على أرضها أمام كرواتيا 0-1.



إلى ذلك، حرم مهاجم برشلونة الاسباني، الهولندي ممفيس ديباي منتخب بلاده من إحكام قبضته على صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بعدما أهدر ركلة جزاء في الوقت القاتل ليخرج بتعادل على أرضه أمام پولندا 2-2 السبت، فيما انتزعت ويلز تعادلا قاتلا أمام ضيفتها بلجيكا 1-1 ضمن الجولة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.



ورفعت هولندا رصيدها في الصدارة إلى 7 نقاط متقدمة بفارق ثلاث عن بلجيكا الثانية بالتساوي مع پولندا الثالثة، فيما تتذيل ويلز الترتيب بنقطة يتيمة.



كما عجزت إنجلترا عن تحقيق ثأرها من إيطاليا التي حرمتها الصيف الماضي من لقبها الأول في كأس أوروبا، وذلك بالتعادل معها 0-0 السبت في ولفرهامبتون ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، فيما لاتزال ألمانيا تبحث أيضا عن فوزها الأول بتعادلها مع مضيفتها المجر 1-1.



وبقيت إيطاليا وحيدة في الصدارة برصيد 5 نقاط من فوز على المجر وتعادلين مع ألمانيا وإنجلترا، فيما تحتل المجر المركز الثاني بأربع نقاط أمام ألمانيا (3) وإنجلترا الأخيرة (2).