أقر السويسري روجيه فيدرر في مقابلة مع قناة «أس ار اف» المحلية انه لا يزال يتعين عليه الانتظار قليلا للعودة إلى ملاعب التنس، حتى لو انه يراهن على المشاركة في كأس لايفر نهاية سبتمبر المقبل بعد غياب لأكثر من عام.



ويلعب أيقونة التنس الفائز بـ 20 لقبا كبيرا في مسيرته مع أطفاله الأربعة «من وقت إلى آخر»، ولكن «الأمور تتقدم ببطء» بعد خضوعه لعملية جراحية ثالثة في ركبته اليمنى في غضون عام ونصف العام، وقال: «أجريت عملية جراحية في نهاية شهر أغسطس، وفي ذلك الوقت كنا نعرف ذلك بالفعل، يسألني الناس دائما: «إذن، كيف تبدو؟»، وفي كل مرة يجب أن أجيب بأن الأمر سيستغرق وقتا أطول قليلا».



وتابع متحدثا عن تطور حالته البدنية: «يجب أن أتحلى بالصبر، وأن أحقق تقدما مستمرا»، على أمل الحصول على «الكثير من المعلومات في الأشهر المقبلة».



ورغم عدم مثوله للشفاء التام، يأمل فيدرر في المشاركة بكأس لايفر في لندن المقررة من 23 حتى 25 سبتمبر المقبل، ومن ثم في دورة بازل في مسقط رأسه من 24 حتى 30 أكتوبر، حسبما أعلن منظمو الدورة في أبريل.