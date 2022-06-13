ذكرت صحيفة «بارسا يونيفرسال» الإسبانية، أن سباق التعاقد مع لاعب خط وسط فالنسيا كارلوس سولير، دخل في مرحلة حرجة بعد انضمام أندية يوفنتوس وأتلتيكو لمنافس فريق برشلونة الإسباني الذي تتضارب الأقاويل حول جديته في السباق.



وأوضحت الصحيفة أنه في الشهر الماضي، كانت هناك مزاعم بأن «البلوغرانا» قد وافق بالفعل على صفقة لتوقيع اللاعب الدولي الإسباني، لكن سرعان ما تم نفي هذه الشائعات.



كما قيل أيضا أن فالنسيا عرض على برشلونة فرصة للتعاقد مع سولير، حيث يتطلع للاستفادة منه مع انتهاء عقده في عام 2023 لكن العمالقة الكاتالونيين رفضوا هذه الفرصة.



وذكرت تقارير مؤكدة أن برشلونة لايزال يهتم بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عاما ليحل محل فرينكي دي يونغ المرتبط بالرحيل، إلا أن توقيعه سيكون صعبا بعض الشيء على النادي الإسباني، حيث دخل أتليتيكو مدريد ويوفنتوس أيضا في السباق.



وتابعت أن سولير، الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، يلعب بشكل أساسي مع فالنسيا ومنتخب إسبانيا ويمكن للاعب أن يكون مصدر قوة لأي جانب ينضم إليه في الصيف.



ومع ذلك، قد يتفوق أتليتيكو مدريد على برشلونة وكذلك يوفنتوس في السباق للتوقيع معه، وذلك لأنه يتمتع بوضع مالي أفضل بكثير من الكتالونيين وقد قدم عرضا مربحا له.