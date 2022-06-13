ذكرت وسائل إعلام رياضية برتغالية عدة أن مهاجم بنفيكا ومنتخب الأوروغواي لكرة القدم داروين نونيس في طريقه إلى التعاقد مع ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو.

وأوضحت صحيفتا «ريكورد» و«أ بولا» أن الناديين توصلا السبت إلى اتفاق في لشبونة حيث أكد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب استعداده لدفع 75 مليون يورو تضاف إليها 25 مليون اعتمادا على بعض الأهداف الرياضية.

من جهتها، تطرقت منافستهما صحيفة «أو جوغو» والتلفزيون الحكومي «آر تي بي» إلى صفقة بقيمة 80 مليون يورو مع 20 مليون يورو مكافآت.

وكان نونيس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 23 في 26 الجاري، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادما من ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.



وكان أداء نونيس متباينا في موسمه الأول مع بنفيكا قبل أن يتألق بشكل لافت هذا الموسم خاصة أمام ليفربول بالذات في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على الرغم من إقصاء بنفيكا (1-3 ذهابا في لشبونة، و3-3 إيابا في ليفربول).



وسجل نونيس 47 هدفا وصنع 16 في 84 مباراة بالقميص الأحمر لـ «نسور» لشبونة وهو لقب بنفيكا.