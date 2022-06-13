تتبارز أستراليا خامسة التصفيات الآسيوية والبيرو خامسة أميركا الجنوبية على البطاقة الـ 31 قبل الأخيرة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، اليوم على استاد أحمد بن علي في الدوحة ضمن ملحق دولي، وينضم الفائز بينهما في النهائيات إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

ويقام الملحق الأخير الثلاثاء على الملعب عينه المجهز بتكييف في ظل حرارة تناهز الأربعين درجة مئوية في الدوحة، بين نيوزيلندا بطلة أوقيانيا وكوستاريكا رابعة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وينضم الفائز إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.



وتأمل البيرو، المصنفة 22 عالميا والتي يقودها المدرب الأرجنتيني ريكاردو غاريكا منذ 2015، في الوصول الى كأس العالم مرة سادسة، بعد حلولها خامسة في التصفيات الأميركية الجنوبية الموحدة.

وهي مرشحة على الورق لتخطي أستراليا، نظرا لخبرة لاعبيها ومرحلة البناء التي يعيشها «سوكروز».



وشاركت البيرو خمس مرات في 1930 و1970 و1978 و1982 و2018، أبرزها في 1970 عندما بلغت ربع النهائي مع نجمها تيوفيلو كوبياس وخسرت أمام البرازيل التي أحرزت اللقب 2-4.



من جهتها تسعى أستراليا، المصنفة 42 عالميا، الى بلوغ النهائيات للمرة السادسة أيضا، علما أنها شاركت للمرة الاولى في مونديال 1974 وفي النسخ الأربع الأخيرة، وبلغت الدور الثاني مرة وحيدة في 2006.

تغلبت على الإمارات بصعوبة 2-1 الثلاثاء في الدوحة في ملحق تحديد خامس القارة الآسيوية، بهدفي جاكسون ايرفاين وأيدن هروستيتش.



وتملك أستراليا خبرة كبيرة في الملحق، بعدما خاضته أكثر من مرة عندما كانت تخوض تصفيات أوقيانيا سابقا أو آسيا راهنا، آخرها في تصفيات 2018.



كما أن البيرو بلغت النهائيات الأخيرة عبر الملحق، بتخطيها نيوزيلندا (0-0، و2-0).



والتقى المنتخبان سابقا في الدور الأول من نهائيات روسيا 2018، ففازت البيرو 2-0 بهدفي أندي كاريو، المهاجم الحالي لنادي الهلال السعودي، وباولو غيريرو، آنذاك، ودع المنتخبان من الدور الأول في مجموعة تأهل عنها منتخبا فرنسا والدنمارك.

وتم إعلان الإثنين يوم عطلة في البيرو، إفساحا بالمجال أمام المواطنين بمتابعة المباراة.