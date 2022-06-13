قسا المنتخب الأوروغوياني لكرة القدم على ضيفه البنمي عندنا تغلب عليه بخماسية نظيفة بينها ثنائية لمهاجمه المخضرم إدينسون كافاني في مونتيفيديو في مباراة دولية ودية هي الأخيرة له على أرضه وأمام جماهيره قبل نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.



وافتتح كافاني (35 عاما) التسجيل (38)، وأضاف الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (48 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل نيكولاس دي لا كروس الثالث (57) وماكسيميليانو غوميس الرابع (66)، ثم اختتم دييغو روسي المهرجان بالخامس (78).



وهي المرة الثانية التي يسجل فيها كافاني ثنائية في مباراة ودية بعد الاولى ضد المكسيك (3-0) في الثاني من يونيو الحالي.



وهي المباراة الودية الثالثة للأوروغواي بعد تعادلها السلبي مع مضيفتها الولايات المتحدة في الخامس من الشهر الجاري.



وتلعب الأوروغواي النهائيات في قطر ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب كل من البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.



وخاضت الأوروغواي المباراة في غياب نجومها لويس سواريس ودييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيس ورودريغو بنتانكور بسبب الإصابة.



في المقابل، لعبت بنما المباراة بمنتخبها الرديف وكانت الاختيار الخامس أمام الأوروغواي بعد اعتذار منتخبات جامايكا وإيران وزامبيا والسلفادور.