غادر البلاد متوجها إلى تونس، لاعبا المنتخب الوطني للشراع عبدالله الفيلكاوي وحسين عبدالصمد إلى جانب المدرب زين العابدين خيرات للدخول في معسكر تقيمه لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي الكويتي تعقبه مباشرة المشاركة في بطولة تونس التي ينظمها الاتحاد التونسي للشراع.

وأشار رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي إلى أن لدى لاعبي المنتخب بشكل عام برنامجا حافلا خلال الفترة الحالية والمقبلة للمشاركة في العديد من البطولات الخارجية ومنها بطولة البارح الدولية في البحرين وبطولة العالم للأوبتمست في تركيا وبطولة العالم لليزر راديال في أميركا والبطولة العربية في سلطنة عمان، علاوة على البطولات المحلية التي سينظمها النادي.

وأضاف أن مجلس إدارة النادي قدم كل الدعم للجنة لتعزيز مشاركات لاعبي ولاعبات المنتخب من منطلق الحرص على تهيئة الأجواء والظروف المناسبة لتأهيل اللاعبين واللاعبات وصقل إمكاناتهم وقدراتهم.