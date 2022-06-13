يتطلع منتخبنا الوطني لكرة الصالات لتحقيق لقبه الأول في بطولة غرب آسيا عندما يخوض المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي عند الساعة السادسة مساء اليوم في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر.



ولن تكون المهمة سهلة على «الأزرق» في مواجهة منتخب متطور ويمتلك لاعبين مهاريين ويقودهم مدرب خبير هو الإسباني اندريو بلازا الذي سبق له تدريب نادي برشلونة الإسباني.



ويضم منتخبنا الوطني لاعبين على مستوى عال ويمتلكون المهارة والخبرة للتعامل مع مثل هذه المباريات، ويقودهم مدرب خبير أيضا هو البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو».



وكان منتخبنا الوطني قد وصل للمباراة النهائية عقب فوزه على لبنان 6-3، فيما تغلب منتخب السعودية على عمان 4-3 في الدور نصف النهائي من البطولة.



والتقى «الأزرق» مع السعودية في المجموعة الأولى من الدور التمهيدي وتمكن منتخبنا من الفوز 5-4.



وعقب الفوز على لبنان، قال مدرب «الأزرق» كاكاو انه يعتقد أنها المباراة الأجمل في تاريخ منتخبنا الوطني بعدما قدم اللاعبون مباراة كبيرة على الصعيدين البدني والتكتيكي أمام منتخب لبنان القوي.

وأضاف ان الدعم الجماهيري كان عاملا مساعدا لنا وأصبحنا نخوض المباراة أمام لبنان بستة لاعبين أمام خمسة لاعبين كون الجمهور الكبير العاشق لكرة الصالات كان اللاعب رقم 6 في تشكيلتي.