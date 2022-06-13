أكد وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين الحرص على دعم الشباب الرياضي الكويتي في مختلف الألعاب وتهيئة أفضل السبل أمامهم للتميز والتألق في اهم المحافل الرياضية.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين عقب حضوره حفل ختام منافسات بطولة الاكواثلون الدولية التي نظمها النادي الكويتي للترايثلون أمس الأول بمشاركة اكثر من 250 لاعبا ولاعبة من عدد من الدول العربية والأجنبية واستمرت يوما واحدا، حيث أشاد بالنتائج الجيدة التي حققها أبطال وبطلات الكويت بالبطولة رغم صعوبة المنافسات، ومضيفا أن الحضور الكبير للاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم بالبطولة وتواجد مسؤولي اللعبة في الدول الخليجية والعربية أسهم في نجاح البطولة.



من جانبه، اكد رئيس النادي راشد الكندري أن استضافة ناديه لهذه البطولة الكبيرة يعد حدثا مهما ويحسب للرياضة الكويتية وللقيادة الحكيمة التي قدمت كافة سبل الدعم لتطوير الرياضة الكويتية وإعلاء مكانتها في كافة المحافل العربية والاقليمية والدولية ودعم الرياضيين الكويتيين، مضيفا أن تنظيم هذا السباق الدولي يؤكد أهمية لعبة ورياضة الترايثلون في الكويت والمنطقة الخليجية.



يذكر انه وعلى هامش البطولة عقد اجتماع لرؤساء الاتحادات الخليجية للعبة سعيا للبحث في خطط تطويرها والعمل على نشرها بصورة أكبر، كما تمت تزكيه راشد الكندري لمنصب رئيس الاتحاد.



وأسفرت نتائج البطولة التي تضمنت اقامة سباق للجري لمسافة 2.5 كيلومتر ثم السباحة لمسافة 750 مترا قبل العودة مرة أخرى للجري لذات المسافة عن تتويج اللاعبة البريطانية لوتي لوكاس بمنافسات الترتيب العام للبطولة لفئة السيدات متقدمة على الكويتية نجلاء الجريوي، في حين ذهب المركز الثالث للاعبة هانا غليندنجة من بريطانيا أيضا، فيما احرز اللاعب المصري سيف الدين إسماعيل لقب منافسات فئة الرجال بعد تفوقه على البرتغالي فليبي أزفيدو فيما احرز البحريني عمر علي المركز الثالث.



وشهدت المنافسات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي هيمنة كويتية في فئة السيدات بعد فوز اللاعبات الكويتيات نجلاء الجريوي ونورة الهاجري ونورة البراك بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي، أما فئة الرجال فشهدت فوز اللاعب البحريني عمر حمزة بالمركز الأول أمام مواطنه عبدالرحمن محمد فيما جاء الإماراتي سيف السماحي ثالثا.