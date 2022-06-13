ظفر فريق كرة اليد بنادي الكويت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة الأندية الخليجية الـ 38 أبطال الكؤوس، وذلك بعد فوزه أول من أمس على الأهلي القطري 34-33 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بعد الوقت الاضافي، اذ انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 29-29.



وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، تمكن السالمية من هزيمة الجزيرة الاماراتي بنتيجة 30-24 ليصبح «السماوي» خامس البطولة والجزيرة سادسا، فيما ذهب المركز السابع لمسقط العماني.



وكانت البطولة قد اختتمت امس بإقامة المباراة النهائية بين مضر السعودي والنجمة البحريني.



من جانبه، أبدى مدرب فريق الكويت باولو بيريرا رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه في المواجهة التي جمعته مع الأهلي القطري، واصفا إياه بالأفضل للفريق في البطولة، مشيرا إلى أن الخسارة أمام مضر السعودي في الدور قبل النهائي جاءت لعدة أسباب.



وأكد بيريرا أن الكويت أصبح جاهزا وبدرجة كبيرة لخوض غمار المنافسات الآسيوية في الهند التي تنطلق 22 يونيو الجاري، ولعل عدم فوزنا باللقب دافع إضافي للفوز بالبطولة الآسيوية.



بدوره، أكد مدرب السالمية د.أحمد فولاد أن فريقه خرج بالعديد من المكاسب المهمة جراء مشاركته في البطولة، وقال: قدمنا أفضل ما لدينا في جميع المباريات، ولم نحصل على أفضل النتائج، وقد عانينا في بداية المشوار بسبب الغيابات المهمة التي حرمت السماوي من عناصر أساسية بالفريق، ولكن في المجمل خرجنا بالعديد من الدروس المفيدة.