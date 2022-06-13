يحيى حميدان



أعلنت إدارة نادي الكويت عن إسناد مهمة تدريب فريق كرة القدم للمدرب الكرواتي رادان غاسانين بعدما تم التوقيع بين الطرفين بصفة رسمية، ليخلف الثلاثي التونسيين فتحي الجبال ونبيل معلول والوطني محمد عبدالله الذين قادوا «الأبيض» خلال الموسم الماضي على التوالي.



وسيتولى رادان (58 عاما) مسؤولية تدريب «الأبيض» لمدة موسم واحد، على أن يصل المدرب للبلاد بداية الشهر المقبل لقيادة تدريبات الفريق بصفة رسمية استعدادا للموسم الجديد.



وسبق لرادان أن تولى تدريب الكويت لمدة موسمين بين 2005 و2007 وحقق مع الفريق بطولة الدوري مرتين وتوج بكأس ولي العهد كذلك.



وتنقل رادان في الـ20 عاما الأخيرة في المنطقة العربية، حيث سبق له تدريب القادسية ومنتخبنا الوطني والعديد من الأندية في البحرين وعمان وليبيا والعراق وقطر والسودان.