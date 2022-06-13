هادي العنزي



بفارق 65 نقطة، وبنتيجة 98-33 خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 16 سنة) من نظيره الياباني، مساء أمس الأول، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، وتختتم 19 الجاري.



جاءت أولى مباريات الأزرق الصغير صعبة، وغير متكافئة في أغلب مراحلها، نظرا للفوارق الكثيرة التي امتاز بها المنتخب الياباني، من حيث السرعة، والطول، والبنية الجسدية، وسعى الأزرق الصغير بقيادة مدربه سلمان رمضان لمجاراة اليابان، عبر التنظيم الدفاعي، والهجمات المرتدة، لكنه اصطدم بصلابة دفاعية، وتفوق في الكرات المرتدة بسبب الطول، مما زاد من صعوبة وضع الأزرق بمرور الوقت، وليوسع الفريق الياباني النتيجة بمرور الوقت، ليخرج الأزرق الصغير خاسرا في أول مباراة في البطولة الآسيوية، ويلتقي اليوم مع منتخب الفلبين ثاني مواجهاته، آملا في تعويض الخسارة الأولى.



إلى ذلك، تمكن منتخب نيوزيلندا من الفوز على كازاخستان 92-67 نقطة.