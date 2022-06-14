ناصر العنزي



يخوض منتخبنا الوطني مساء اليوم أصعب وآخر مهمة له في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 أمام منتخب الأردن متصدر المجموعة الأولى بـ 6 نقاط من فوزين، وذلك على ستاد جابر الدولي، حيث لا سبيل لمنتخبنا سوى الفوز ليتساوى مع منافسه في النقاط، مع انتظار نتيجة اندونيسيا ونيبال والتي ستقام عقب مباراتهما لتحديد صاحب البطاقة المباشرة عن مجموعتنا الأولى، وكذلك بانتظار نتائج المجموعات الأخرى، حيث سيتأهل أفضل 5 منتخبات حلت في المركز الثاني.

يذكر أن البطولة المقبلة تضم 24 منتخبا، وكان مقررا أن تقام في الصين قبل اعتذارها عن الاستضافة، وسيتحدد البلد المضيف عقب اكتمال المنتخبات المتأهلة.

ويدخل منتخبنا الوطني مواجهة الليلة بشعار الفوز ولا غيره، حيث إن أي نتيجة أخرى ستخرجه من التصفيات بعدما وضع نفسه في موقف محرج للغاية بتلقيه خسارة مفاجئة من اندونيسيا في أول مباراة له وفقد بذلك 3 نقاط ثمينة قبل أن يصحح وضعه بالفوز على نيبال المتواضع برباعية، فيما أحسن منافسه الأردن في حصد النقاط من مباراتين ويكفيه التعادل اليوم لخطف البطاقة المباشرة للنهائيات.

ويجب على مدرب منتخبنا «التشيكي» فيتيزلاف لافيكا معالجة القصور في تنظيمه الدفاعي وإلا سيواجه خسارة ثانية اليوم بعدما شاهدنا في المباراتين الماضيتين عدم قدرة خط الدفاع في الذود عن مرماه بسبب عدم التفاهم بين الرباعي راشد الدوسري وفهد حمود وفهد الهاجري وعيسى وليد في التغطية والمراقبة، كما يجب على الظهيرين مساندة الهجمات بإيجابية، خصوصا راشد الدوسري والذي يتحتم عليه بذل جهد أكبر بعد ما حصل على فرصته كلاعب أساسي.



وبرأينا، فإن البدء بعناصر هجومية مثل علي خلف وعيد الرشيدي ويوسف ناصر وعمر حبيتر هو الأنسب لحاجتنا إلى الأهداف، ويمكن تعزيز الهجوم في الشوط الثاني بالقائد بدر المطوع وشبيب الخالدي إن كان جاهزا، وعلى لاعبينا استغلال الفرص والتركيز قبل تنفيذها، كما أن أمام خط الوسط مهمة ثقيلة في ايقاف كرات لاعبي الأردن الذين يمتازون بالانتقال السريع إلى ملعب الخصم، ومن أبرز لاعبيه علي علوان ومحمود مرضي وبهاء عبدالرحمن وموسى التعمري.



وفي المباراة الثانية، يلتقي اندونيسيا برصيد 3 نقاط مع نيبال من دون نقاط، حيث يبحث الأول عن الفوز للدخول في حسبة التأهل.





حسابات معقدة للتأهل

في حال فوز الكويت على الأردن وإندونيسيا على نيبال، فإن 3 منتخبات ستتساوى في النقاط برصيد 6 نقاط، وعندها سيؤخذ في الاعتبار فارق الأهداف في المباريات المباشرة بين الفرق المتعادلة، وإن استمر التعادل، فإن الفيصل سيكون الأهداف المسجلة في المباريات المباشرة بينها، ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة كافة، وإلا فالأهداف المسجلة فيها، وفي حال استمرار التعادل، يؤخذ بالنقاط التأديبية، أما آخر الحلول لكسر التعادل فسيكون القرعة بين الفرق الثلاثة.