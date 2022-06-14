توج منتخبنا الوطني بلقب بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة قدم الصالات للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على السعودية 5-3 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس بصالة الشهيد قشيعان المطيري في نادي النصر.



وجاء الشوط الأول متكافئا بين المنتخبين بعدما تبادلا التفوق والسيطرة على الكرة، ورغم الانضباط التكتيكي العالي إلا أن الطرفين ارتكبا بعض الهفوات التي لم تستغل كما يجب بسبب تألق حارس منتخبنا الوطني محمد الهزيم ونظيره السعودي أسعد السعد، وانتهت العشرون دقيقة الأولى بالتعادل 2-2 بعدما سجل صالح الفاضل وعبدالرحمن المسبحي هدفي «الأزرق»، بينما جاء هدفا السعودية عن طريق عبدالله المغربي ومعاذ عسيري.



وفي الشوط الثاني تقدم المنتخب السعودي لأول مرة بهدف ثالث سجله صالح القرني، ليلجأ مدرب «الأزرق»، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو» إلى عنصر المغامرة عبر تطبيق «الباور بلاي» بسحب الحارس الهزيم وإدخال لاعب إضافي وهو المسبحي، ليعود منتخبنا الوطني بقوة ويسجل 3 أهداف عن طريق يوسف الخليفة، وعبداللطيف العباسي، وعبدالرحمن الوادي، ليحسم «الأزرق» اللقب.