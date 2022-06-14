يحيى حميدان



بات المحترف الهولندي روليني نوناتو خارج حسابات فريق الكرة بنادي التضامن بسبب مغالاته في مطالبه المالية من أجل التجديد مع «العنيد» بعد ظهوره بمستوى لافت في الموسم الماضي.



ودخلت إدارة التضامن في مفاوضات مع روليني، الذي يمثل منتخب كوراسوا لتخفيض مطالبه المالية، بيد أن الأمور لن تسير كما يجب بين الطرفين.



الى ذلك، لا يزال المحترف التوغولي فيسو بلاكا يؤجل حسم قرار التجديد مع «العنيد» بسبب انشغاله مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أفريقيا 2023 التي انطلقت مطلع الشهر الجاري.



هذا، واقتربت إدارة التضامن من حسم ملف المدرب الجديد للفريق الأول والذي سيتم الإعلان عنه في غضون أسبوع بعدما دخلت في مفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب لإسناد المهمة لأحدهم.