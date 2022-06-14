هادي العنزي



بسبع ميداليات متنوعة، عاد مساء أول من أمس وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين من بطولة فرنسا الدولية، وذلك بعد مشاركة ناجحة للاعبي الأزرق لألعاب القوى وسط مشاركات لأكثر من 20 دولة، اذ تمكن العداء فيصل الراجحي من الظفر بثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية في مسابقات الجري المتنوعة على الكراسي المتحركة، فيما حصد زميله فيصل سرور فضية دفع الجلة، كما ظفر عبدالله العنزي بميداليتين فضية وبرونزية في سباقات الجري على الكراسي المتحركة.



وقد أشاد رئيس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى منصور السرهيد بإنجاز أبطالنا، قائلا: «شاركنا بأربعة لاعبين وحققنا 7 ميداليات متنوعة، في ظل منافسة قوية مع أفضل لاعبي ألعاب القوى في العالم»، مضيفا أن البطولة قدمت أبطالنا بأفضل صورة، وبينت للعالم مدى الجودة التي يمتلكها أبطال الكويت المعاقون، وقدرتهم على المنافسة في أكبر وأهم البطولات العالمية وحصد المراكز الأولى، وهو ما يعد بمستقبل مشرق لرياضة ألعاب القوى للمعاقين في الكويت، بقيادة المدرب أحمد حربي، والمدرب نزار رمضان، لافتا إلى أن جميع لاعبي أزرق المعاقين لألعاب القوى حققوا الأرقام التأهيلية المطلوبة للمشاركة في بطولة العالم في فرنسا 2023.