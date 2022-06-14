غادر أمس الاثنين وفد المنتخبات الوطنية للاسكواش للمراحل السنية الى مدينة بتايا التايلندية للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 29 المفتوحة للناشئين، والتي تنطلق غدا الاربعاء وتختتم الاحد المقبل 19 يونيو الجاري.



ويتكون الوفد من مبارك البذالي رئيسا وعمر العصيمي إداريا وأحمد عبدالعال وماجد عزيز خان مدربين إلى جانب 12 لاعبا هم: حسين الزعتري، عبدالرحمن المغربي، سعد السويد، خالد الفارسي، علي النجادة، باني المطيري، أحمد العوضي، عبدالرحمن الصانع، عبدالله هاني الصراف، عبدالرحمن الكندري، مهدي اسامة، صالح الكندري.



وأكد رئيس الوفد مبارك البذالي ان البطولات الآسيوية المفتوحة تعتبر من اقوى البطولات على مستوى القارة، حيث تضم العديد من اللاعبين المميزين والمصنفين على مستوى العالم، وتأتي مشاركة ناشئي الازرق بهدف الاحتكاك القوي وزيادة الخبرة، لاسيما أن لاعبي البراعم يشاركون للمرة الاولى على المستوى القاري، مشيرا الى أن المنتخب يملك لاعبين موهوبين ويحتاجون إلى الصقل ليكونوا في المستقبل من اللاعبين المصنفين على المستوى الآسيوي.



من جانبه، شكر إداري الوفد وأمين صندوق الاتحاد عمر العصيمي أولياء أمور اللاعبين على ثقتهم الكبيرة بالاتحاد وإرسال أبنائهم للبطولة رغم صغر سنهم، لافتا الى تجاوب اللاعبين الكبير من خلال التدريبات التي صادفت أوقات الامتحان.