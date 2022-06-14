عبدالعزيز جاسم



شهد نادي النصر خلال اليومين الماضيين تقلبات ادارية في قطاع كرة القدم طالت عددا من المسؤولين، اذ اعلن رئيس جهاز الكرة فيصل العدواني عبر حسابه في «تويتر» ان مجلس إدارة نادي النصر بأغلبية الحضور قرر عدم التجديد له واستبعاده عن رئاسة جهاز كرة القدم.

وقال: «الحمد لله أنه خلال الفترة الماضية تمكنا من تحقيق أول بطولة بتاريخ النادي والصعود لمنصات التتويج 6 مرات.. وأشكر جميع منتسبي النصر وجميع قطاعات النادي والعاملين وشكر خاص لجميع اللاعبين».



وعقب هذا القرار مباشرة، اعتذر مدير الفريق ناصر الهاجري عن عدم الاستمرار مع الفريق لظروف خاصة، حيث تقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة لحرصهم على استمراره مع العنابي في الموسم المقبل وقبولهم اعتذاره بعد تفهمهم لوضعه.



من جهته، قال المدرب كاسب غافل إن رئيس نادي النصر خالد الشريدة قرر عدم التجديد له دون ذكر الأسباب بعد 40 سنة قضاها في النادي كلاعب ومدرب.



بدوره، قدم مدير قطاع الناشئين بالنادي أحمد الظفيري استقالته معللا ذلك بالقول «بعد القرارات الأخيرة والتي طالت رئيس جهاز الكرة أعتذر عن عدم الاستمرار كمدير للقطاع في النادي وأشكر أخواني أعضاء الجهازين الاداري والفني واللاعبين».