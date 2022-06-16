فازت سلسلة فنادق «سفير» التابعة لشركة الفــنــادق الكويتيــــة بجائزة «Choic Awards Winner 2022 Travelers Tripadvisor» المرموقة في الولايات المتحدة الأميركية في قطاع السياحة والفنادق والسفر، القائمة على تميز الفنادق التي تقدم تجارب فائقة ورائعة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم استنادا إلى عام كامل من التقييمات من الضيوف.



ويصنف الفائزون بالجائزة بين أعلى 10% من بين القوائم على موقع مؤسسة Tripadvisor الأميركية وشملت الجائزة الخدمة والتجربة الرائعة التي تقدمها لضيوفها.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فنادق الكويت م.فوزي المسلم: إن جائزة «Choic Awards Winner 2022 Travelers Tripadvisor» التي فازت بها فنادقنا جاءت لحسن الطالع مع احتفال شركتنا بالذكرى الستين لتأسيسها، والتي جعلت الريادة في الجودة والشغف الكبير بالتميز في قطاع الفنادق نصب أعينها، وشعارا لها عبر تلك السنوات الزاخرة بالإنجازات، كما تعكس الجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق العمل وتمنحنا حافزا آخر لتقديم المزيد لضيوفنا في جميع فنادقنا. وأضاف المسلم أن هذه الجائزة وغيرها من جوائز حققتها الشركة هي ترجمة وانعكاس لأفكار ورؤى استشرافية رائدة في تقديم مفهوم عصري للضيافة العربية داخل الكويت وخارجها لتمنحنا التميز في جميع ما نقدمه من خدمات.



وأوضح المسلم أن Tripadvisor مؤسسة أميركية تم إنشاؤها عام 2000 لمساعدة المسافرين حول العالم في التخطيط لرحلة سفر مثالية وحجزها، ويعتبر موقعها الإلكتروني أكبر موقع للسفر في العالم يساعد مئات الملايين من الأشخاص شهريا ليستمتعوا بتجربة سفر أفضل. ويوجد موقع Tripadvisor للسفر في 43 دولة وينتشر بـ 22 لغة وتكرم جوائز Travelers’ Choice الوجهات المفضلة للمسافرين والفنادق والمطاعم والخدمات المختلفة المقدمة للعملاء استنادا إلى التعليقات والآراء التي تم جمعها من مستخدميه.



وعن اختيار الفائزين، أفاد المسلم بأنه يتم تحديدهم في Travelers’ Choice بناء على جودة الخدمات وعدد التعليقات الإيجابية.