أعرب موظفو مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالميا في قطاع تجارة التجزئة، عن سعادتهم بالمشاركة في نشر التوعية والتبرع بالدم لصالح بنك الدم المركزي الكويتي دعما لليوم العالمي للتبرع بالدم.



ونظمت لجنة الأنشطة الرياضية والاجتماعية في الشايع الحملة التي شارك فيها العديد من الموظفين الذين توافدوا على بنك الدم المركزي في الجابرية يومي 2 و9 الجاري للمشاركة بالتبرع، التزاما منهم بواجبهم الإنساني وإيمانا بأهمية خدمة المجتمع والمساهمة بإنقاذ حياة الكثيرين. ويحمل اليوم العالمي للمتبرعين بالدم شعار «التبرع بالدم عمل تضامني. انضم إلى الجهود وأنقذ الأرواح»، للفت الانتباه إلى الدور الكبير الذي يلعبه التبرع بالدم الطوعي في إنقاذ الأرواح وتعزيز التضامن داخل المجتمعات. وفي تعقيبها على تنظيم الحملة، قالت مديرة قسم الاستدامة ورئيسة لجنة الأنشطة الرياضية والاجتماعية في مجموعة الشايع، سينيكا كوتوم: يأتي تنظيم هذه الحملة للتبرع بالدم انطلاقا من المسؤولية التي تتحملها مجموعة الشايع تجاه دعم القطاع الصحي والتزامها بتنمية وخدمة المجتمع الكويتي على كافة الأصعدة. فالتبرع بالدم مهم جدا، ففي كل دقيقة هناك شخص ما في مكان ما يحتاج إلى الدم. لقد قدم زملاؤنا دعما كبيرا لنجاح هذه المبادرة، ونحن فخورون جدا بجهودهم في التبرع بالدم ونشجع الناس على القيام بالأمر نفسه.



وتتقدم مجموعة الشايع بالشكر والعرفان لمسؤولي بنك الدم الذين أظهروا تعاونا ومهنية عالية أسهمت بنجاح الحملة، وتم جمع العديد من وحدات الدم لاستخدامها في مجموعة متنوعة من الأغراض الطبية المختلفة.