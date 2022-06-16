

نظمت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة مبادرة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي في مقر البورصة، وذلك احتفاء باليوم العالمي للتبرع بالدم ولتسليط الضوء على أهمية التبرعات التطوعية وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الجميع في إنقاذ الأرواح. ذلك ويشكل تنظيم هذه المبادرة جزءا من جهود البورصة لإحداث تأثير هادف على المجتمع الذي تعمل فيه ضمن استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، وتماشيا مع الهدف (3) الصحة الجيدة والرفاه، والهدف (17) الشراكة من أجل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتم اختيار شعار «التبرع بالدم عمل تضامني، انضم إلى الجهود وأنقذ الأرواح» كشعار الحملة للعام 2022، والتي من شأنها زيادة الوعي بالأدوار التي تلعبها التبرعات التطوعية في إنقاذ الأرواح، كما تشمل أهداف الحملة لهذا العام توجيه الشكر للمتبرعين بالدم من جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم بشكل منتظم للحفاظ على مخزون دم كاف وضمان عمليات آمنة لنقله.



وتنص استراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ومعايير افضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين، إضافة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، وذلك لتحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وغرسه في عمليات الشركة اليومية.