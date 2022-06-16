

أعلن الرئيس التنفيذي في شركة طفل المستقبل فيصل الحوطي عن قرب افتتاح مركز ترفيهي جديد في قلب مدينة الكويت وبالتحديد جمعية شرق التعاون للعلامة التجارية العالمية Cartoon Network المملوكة لشركة WARNER BROS. DISCOVERY الأميركية الشهيرة.



وتم تطوير الموقع بأحدث المواصفات العالمية ومواكبة المقاييس الدولية الخاصة بالترفيه على مساحة تفوق 3000م2.



وبه عدة مداخل ومخارج لتسهل عملية الوصل إلى الموقع بالإضافة الى مواقف سيارات بدور السرداب لأكثر من 160 سيارة ومواقف خارجية محاذية للجمعية، يتضمن فرع كارتون نت وورك أحدث الألعاب الجماعية والفردية لتلبي جميع الاذواق وتناسب جميع الأعمال. وتزداد أهمية قطاع الترفيه بوصفه أحد أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في العالم، وتعمل شركة طفل المستقبل بتطوير وتنويع الخيارات الترفيهية للمواطنين والمقيمين من خلال أفرعها الممتدة في جميع مناطق الكويت، وتحرص الشركة على إطلاق معالم ترفيه جديدة مثل كارتون نت وورك وبالتعاون مع WARNER BROS. DISCOVERY مما يحقق الأثر الاقتصادي على دولة الكويت.



والجدير بالذكر ان شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية هي شركة رائدة في قطاع الترفيه في الكويت منذ نشأتها عام 1986 ولديها 13 فرعا حاليا وتخطيط لافتتاح 20 فرعا آخرين خلال الـ 3 سنوات القادمة بالاضافة إلى 5 أفرع في السعودية وتدرس الشركة إمكانية الدخول إلى كل من قطر ودبي، كما نجحت الشركة في الحصول على العلامة التجارية «لسموثي فاكتوي» والتوسع في قطاع الأغذية.