

قام مدير جمعية النجاة الخيرية محمد إسماعيل الأنصاري بزيارة لجمهورية البوسنة شارك خلالها بافتتاح عدة مشاريع خيرية، كما تفقد بعض المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا.



وأوضح الأنصاري ان الزيارة تأتي في إطار حرص النجاة على متابعة مشاريعها في كل الدول، والاطمئنان على تنفيذها بشكل مميز، واطلاع المحسنين على ما تم إنجازه أولا بأول.



وحول برنامج الزيارة، قال: كانت البداية مع افتتاح المركز الإسلامي (الراحمون 2) بمدينة موستار، كما افتتحنا مركز (أم الخير) الإسلامي في مدينة زافيدوفيتشي، وحضر الافتتاح الآلاف من أهل المنطقة، وعبروا عن سعادتهم بافتتاح المركز وبما سيقدمه من خدمات تعليمية ودعوية.



وفيما يتعلق بالمشاريع الطبية، أوضح الأنصاري أنه تمت زيارة معهد طب نقل الدم بفيدرالية البوسنة والهرسك، حيث تبرعت النجاة الخيرية للمعهد لتوفير جهاز معالجة وحفظ الخلايا الجذعية المكونة للدم الفرعي لمرضى السرطان بتكلفة 27 ألف دينار، وذلك بالتعاون مع جمعية القلب للأطفال المصابين بالسرطان، والمشيخة الاسلامية في البوسنة والهرسك، ومديرية الأوقاف، لافتا إلى أن هذا الدعم جاء عبر مشروع (باب خير كل جمعة) الذي يشارك فيه شريحة كبيرة من اهل الخير في الكويت، موجها لهم جزيل الشكر على كرم عطائهم.