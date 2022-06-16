الجاسم: تعاون stc مع كيانات في القطاعين العام والخاص مكن الشركة من إحداث تأثير أكبر داخل المجتمع

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن تنظيمها حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي يصادف 14 يونيو من كل سنة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح والمحتاجين له ونشر الوعي بأهمية وفوائد التبرع بالدم. وبهذه المناسبة وتماشيا مع إطار الفعاليات الإنسانية التي تجسد مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي، نظمت stc حملتها للتبرع بالدم بمشاركة موظفي وفريق عمل الشركة، وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي ومشاركة تطبيق طبيبي وشركة كانتين للسلع الاستهلاكية.



وتأتي مشاركة stc في اليوم العالمي للتبرع بالدم انسجاما مع إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، والذي يركز على عدة مجالات رئيسية وهي: الصحة، والتعليم، والمجتمع والبيئة وتمكين الشباب، حيث تهدف هذه المبادرة لتعزيز روح التطوع والوعي بالصحة بين الموظفين ودعم وحدة التبرع بالدم في الدولة.



وأقام بنك الدم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد وحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية وشؤون الخدمات الطبية المساندة د.عبدالرحمن المطيري ومدير منطقة الاحمدي الصحية د.أحمد الشطي، حيث تم تكريم stc ممثلة بمدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي أحمد النويبت من قبل بنك الدم المركزي تقديرا لمساهمتها الفعالة بمختلف الأنشطة التي نظمها بنك الدم خلال السنوات الماضية في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي وضعتها الشركة ضمن التعاون الاستراتيجي منذ تأسيس stc.



وقالت مدير عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: فخورون بمشاركة بنك الدم المركزي في مبادراته المختلفة باليوم العالمي للتبرع بالدم تماشيا مع استراتيجية stc للمسؤولية الاجتماعية وانطلاقا من المسؤولية التي تتحملها الشركة تجاه دعم القطاع الصحي والتزامها بتنمية وخدمة المجتمع الكويتي على كافة الأصعدة. فنحن نؤمن بأن هذه المبادرة التي نشارك فيها سنويا بالتعاون مع بنك الدم المركزي تساعد بنشر الوعي وتثقيف الأفراد حول أهمية التبرع بالدم للمحتاجين، وكذلك الفوائد الصحية المرتبطة بها.



وأضافت الجاسم: تسعى stc دوما لإشراك موظفيها بمختلف المبادرات الهادفة والقائمة على زيادة الوعي حول قضايا مجتمعية مهمة، وكشركة رائدة في الكويت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظمت الشركة العديد من المبادرات بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بهدف خلق تأثير إيجابي في المجتمع ونشر الوعي حول قضايا مجتمعية وإنسانية.



وأضافت الجاسم: نحرص في stc على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي بين موظفينا بدعوتهم للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والخيرية، ومنها حملات التبرع بالدم، مؤكدة أن الشركة تنظم من وقت لآخر حملات مشابهة وتنظم فعاليات لموظفيها لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تدعمها الشركة بما يؤكد روح التضامن والتعاضد بين موظفي stc.



وشكرت الجاسم مسؤولي بنك الدم الذين بادروا بإرسال الكوادر التمريضية والطبية التي أظهرت تعاونا ومهنية عالية في الاستجابة لتنظيم الحملة وعلى تكريم الشركة ضمن التعاون المتواصل مع بنك الدم المركزي، وجميع موظفي الشركة بمن فيهم الإدارة التنفيذية وكل من شارك بهذه الحملة الذين لم يتوانوا عن تلبية الدعوة للتبرع بالدم.