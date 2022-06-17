هادي العنزي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للسيدات في الـ 8:30 مساء غد السبت مع نظيره العماني، في المواجهة الثانية التي يخوضها الأزرق ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا الثالثة، بعدما لعب مساء أمس أولى مواجهاته في البطولة أمام المنتخب السعودي المستضيف.



وقد قسمت المنتخبات المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، تضم الأولى منتخبات البحرين، وفلسطين، والعراق، فيما ضمت الثانية الكويت، والسعودية، وعمان.



ويقام الدور نصف النهائي للبطولة الثلاثاء المقبل، فيما تقام المباراة النهائية الجمعة المقبل.



ويسعى الأزرق إلى المنافسة على اللقب، أو أحد المراكز الثلاثة الأولى على أقل تقدير، بقيادة المدربة الإيرانية شهرزاد مظفر، وذلك بعدما قدم أداء متميزا في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، وحلوله ثانيا خلف البحرين.