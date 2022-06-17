عبدالعزيز جاسم



تعاقد نادي النصر مع لاعب الوسط البرازيلي تيلديانو جونيور تاكو (26 عاما) قادما من نادي الجبلين السعودي.

وجاء التوقيع مع اللاعب بناء على رغبة المدرب الوطني محمد المشعان الذي تابعه منذ فترة ليحل بديلا للإسباني أنطونيو مارتينيز الذي انتقل من السالمية إلى العنابي برغبة من المشعان لكنه لم يقدم مستوى يذكر خلال فترة تواجده والتي شهدت إصابته أكثر من مرة.

وسبق للعنابي ان جدد التعاقد مع المدافع العاجي أدو روبن والسوري عمرو ميداني والمهاجم النيجيري دينيس سيسوجه، وسيعلن الفريق خلال الأيام المقبلة عن الصفقة الخامسة ليغلق بعدها ملف المحترفين بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى أذربيجان هذا الصيف لإقامة معسكر خارجي استعدادا لانطلاق الموسم المقبل. إلى ذلك، قرر مجلس الإدارة تعيين المدرب الوطني ظاهر العدواني مديرا فنيا لقطاع الناشئين.