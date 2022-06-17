اختتمت مساء أمس الأول بطولة البوتشيا الأولى التي نظمها نادي مبارك الكبير للمعاقين، والتي أقيمت على صالة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، بحضور ورعاية الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم، وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية المعاقين.



وشهدت البطولة تكريم اللجنة البارالمبية للبوتشيا برئاسة بدر الإبراهيم، ونائبه عادل الرجيب لرائدة رياضة البوتشيا حياة الصبيح.



وشهدت البطولة منافسات قوية للاعبين، وتمكن عبدالعزيز المسعود، ومحمد المطيري من الفوز بالمركز الأول (فئة BC1)، فيما حلت في المركز الثاني مريم البناي، وحسن إبراهيم في المركز الثالث، وفي منافسات فئة (BC2)، جاء محمد مجبل في المركز الأول، وحلت مريم البناي، وأماني السعيد في المركز الثاني، وذهب المركز الثالث إلى خولة المطيري.



وأشاد رئيس اللجنة البارالمبية للبوتشيا بدر الإبراهيم بالحضور المتميز، وقال: «شهدنا بداية ناجحة لأولى البطولات الخاصة بالبوتشيا، وسنحرص على إقامة العديد من البطولات في المستقبل، ونرحب بمشاركة المزيد من اللاعبين، مما يسهم بزيادة قاعدة اللعبة في الكويت».



وشكر الإبراهيم الأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم على رعايتها للبطولة، ودعمها الدائم لجميع رياضات المعاقين.