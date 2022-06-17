قال مدير بطولة الخليفان الأولى لكرة القدم سلمان الخليفان إن فكرة بطولة الخليفان الأولى جاءت بعد انتهاء اختبارات أبنائنا الطلبة لاستغلال أوقات فراغ هذه الشريحة العمرية من الأبناء الذين تنحصر أعمارهم بين 13 و14 عاما فيما ينفعهم ويقوي بناء أجسامهم.



وأضاف ان البطولة انطلقت بالتعاون مع الهيئة العامه للشباب والرياضة التي قدمت لنا الملاعب التابعة لها في منطقة السرة، واستمرت البطولة على مدى يومين بمشاركة 8 فرق.

وفي نهاية البطولة تم تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول الذي حصل على 200 دينار، والفائز بالمركز الثاني الذي حصل على 150 دينارا، بينما حصل الفائز بالمركز الثالث على 100 دينار، بالإضافة الى تكريم الهداف وأفضل حارس وأفضل لاعب بالكؤوس والدروع.

ووعد الخليفان بتنظيم دورات أخرى مماثلة بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة الأولى والإقبال الكبير الذي لاقى استحسان أولياء الأمور.‏