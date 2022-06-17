يعقوب العوضي



أعلن نادي القادسية عن ضم لاعب نادي الدحيل القطري ومنتخب تونس خالد الحاج يوسف (33 سنة) إلى صفوف الفريق الأول لكرة اليد على سبيل الإعارة للمشاركة مع الأصفر في البطولة الآسيوية 24 للأندية الأبطال والمقرر إقامتها في حيدر آباد بالهند 22 الجاري.



ويقيم القادسية معسكرا خارجيا حاليا في القاهرة خاض خلاله عدة مباريات ودية أبرزها مواجهة الأولمبي المصري.



وكان رئيس الجهاز الإداري أحمد حيات قد كشف عن خارطة إعداد الأصفر من خلال ضم المحترفين البحرينيين محمد حبيب وأحمد المقابي بالإضافة إلى المغربي حارس المرمى ياسين الإدريسي والتونسي أسامة حسني.



كما بدأ الأصفر خطة الإعداد محليا إذ خاض بعض المباريات الودية مع فرق محلية بغرض الوقوف على جاهزية بعض اللاعبين للبطولة.