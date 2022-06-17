هادي العنزي



يغادر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل والمنتخب الوطني السابق فيصل عجب إلى العاصمة القطرية (الدوحة)، الأسبوع المقبل للبدء في التأهيل البدني في مستشفى «اسبيتار» بأكاديمية اسباير، وذلك بعد عملية جراحية ناجحة بغضروف الركبة اليمنى.



ويتوقع أن يبقى عجب شهرا كاملا في الدوحة، على أن يعود بمجرد بدء تحضيرات الساحل للموسم المقبل، بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس.



وأكد الدولي السابق فيصل عجب في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن العملية لم تكن خطرة، وجاءت بعد أن اشتكى من آلام طوال الموسم الماضي، وآثار جانبية للغضروف، الأمر الذي جعله يجريها تمهيدا لأفضل بداية ممكنة مع الفريق في الدوري الممتاز، وقال: «أشكر رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين على اهتمامه ودعمه، وتكفله بدفع تكاليف العملية، والتأهيل الصحي الذي يتبعها، وكذلك عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جمال العتيبي على متابعته الدائمة ومساندته».



وذكر عجب أن تجربة دوري الدرجة الأولى التي عاشها مع الساحل الموسم الماضي جاءت صعبة ومرهقة، مشيرا الى أن طريقة اللعب مختلفة عن الدوري الممتاز، فأغلب الفرق تلعب بغية تسجيل هدف وحيد فقط، ومن ثم إغلاق المنطقة الدفاعية بإحكام للخروج بنقاط المباراة، كما أن ترتيب الفرق غير مستقر، وعلى سبيل المثال الساحل احتل صدارة الدوري لثلاثة أقسام متتالية، وما إن خسر أول مباراتين في بداية القسم الرابع حتى تراجع إلى المركز الثالث، ليصبح خارج حسابات التأهل فجأة، وفي المجمل نأمل ألا تتكرر التجربة مجددا، وسوف نقاتل لأجل البقاء ضمن فرق الدرجة الممتازة الموسم المقبل.