شريف حمدي



في إشارة الى أن سوق الأسهم الكويتي يتجه للمؤسسية التي تحل عوضا بشكل تدريجي عن الفوضى المضاربية التي كانت سائدة قبل انطلاق قطار التطوير منذ عدة سنوات، ضمت قائمة أعلى 20 شركة حققت عوائد سوقية مع اقتراب النصف الأول من نهايته 6 شركات مدرجة بالسوق الأول الذي يضم أعلى 26 شركة من حيث السيولة العالية والقيمة السوقية.



وهذه الأسهم الـ 6 المدرجة بالسوق الأول والتي حققت أعلى عوائد منذ بداية العام، بينها 4 أسهم دينارية، مقابل ذلك فالقائمة شبه خالية من الأسهم دون الـ 100 فلس التي كانت تشكل القوام الأساسي لقوائم أعلى الشركات المدرجة تحقيقا للعوائد.



ومن خلال رصد لـ «الأنباء» لأعلى 20 سهما حققت نموا في العوائد السوقية منذ بداية 2022 وحتى آخر جلسة إقفال الخميس الماضي، تبين أن نسب الارتفاع لهذه الأسهم وصل حتى 114%، وأقلها 12%، كما اظهر الرصد ما يلي:



٭ جاء سهم «فنادق» في الصدارة كأعلى عائد سوقي ببورصة الكويت منذ بداية العام بنسبة 114% تقريبا، وأنهى السهم تداولات آخر جلسة عند 150 فلسا.



٭ تلاه سهم «كابلات» بـ 60.6% ارتفاعا في قيمته السوقية ببلوغه 1.399 فلسا في آخر جلسة تداول.



٭ حل ثالثا، سهم «اس تي سي» بنسبة 59.3% بارتفاعه لـ 681 فلسا.



٭ رابعا حل «ثريا» بـ 50.5%، بعد ارتفاعه لـ158 فلسا.



٭ خامسا، جاء سهم «اريد» بنسبة 46.6% عوائد سوقية ببلوغه 915 فلسا.



٭ في المرتبة السادسة، حل سهم «الجزيرة» بنسبة 46.3% بارتفاعه إلى 1.887 فلسا.



٭ سابعا، حل سهم «راسيات» وهي شركة الخليجية المغاربية سابقا، بـ 31.2% ببلوغ السهم 113 فلسا.



وبحسب الرصد، يتبين أن الأسهم من الترتيب الثامن إلى العشرين حققت من 26% إلى 12%، وهي نسب جيدة كعوائد سوقية حققها المساهمون من هذه الأسهم التي يمكن أن يتحقق من اقتنائها عوائد مزدوجة، خاصة أن القائمة تضم كثيرا من الأسهم التي لديها سجل حافل في التوزيعات النقدية.