وقعت هيئة أسواق المال اتفاقية تعاون مع المعهد المعتمد للأوراق الماليـــة والاستثمـــار (CISI)، بشأن الاختبارات التأهيلية، وذلك يوم الخميس 16 يونيو الجاري، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة المستمر على استمرار تطوير قطاع الأوراق المالية بالكويت وتنويع أدواته الاستثمارية، والارتقاء بالهيئة إلى مصاف نظيراتها في الأسواق العالمية.

وقد وقع الاتفاقية كل من نائب رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى، والمدير التنفيذي للمعهد سايمون كولهاين، بحضور مدير إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة مي الصميط، بينما حضر من جانب المعهد كل من: المدير الإقليمي في الشرق الأوسط والهند وسريلانكا ماثيو كوان، ومديرة التسويق وتطوير الأعمال فيكتوريا هنري.



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تجديدا للاتفاقية السابقة التي تم توقيعها في 4 سبتمبر 2016 والتي تم من خلالها تطبيق برنامج المؤهلات المهنية للوظائف واجبة التسجيل على وظائف محددة لدى الأشخاص المرخص لهم، على أن تعنى هذه الاتفاقية باستمرار تقديم الاختبارات التأهيلية والتي من شأنها رفع كفاءة المشاركين في السوق.



كما تختص هذه الاتفاقية بالتعاون ما بين الهيئة والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI لتعزيز إطار تأهيل السوق واستمرار تقديم الاختبارات المحلية الخاصة بقوانين ولوائح الهيئة ليكون مكملا للاختبارات الفنية الدولية التي يقدمها المعهد المعتمدة على نطاق عالمي، إضافة إلى التعاون بشأن المراجعة السنوية لاختبارات المؤهل الرقابي ليتم تحديث المادة العلمية بما يتوافق مع التعديلات التي تتم على قوانين الهيئة ولائحتها التنفيذية في الاختبارات المقدمة.



تجدر الإشارة الى أن برنامج المؤهلات المهنية يعد توجها تنمويا بامتياز، وإن كان استحقاقا قانونيا للهيئة بفعل أحكام بعض مواد تشريعاتها التي منحتها صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر القدرات الفنية والمهنية لمرشحي الوظائف واجبة التسجيل، بما في ذلك وضع الضوابط والقواعد اللازمة، واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعدها، إلا أن البرنامج يولي الأهمية القصوى للعنصر البشري وتأهيله باعتباره أساس التنمية وهدفها الرئيسي، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والقدرة الفنية والمعرفة القانونية لدى منتسبي أطراف منظومة أسواق المال الحاليين أو المرشحين لشغلها مستقبلا إضافة لما يضمنه لهم من مزايا لا تقف عند حدود اكتساب مهارات جديدة وزيادة قدراتهم المعرفية والارتقاء بمستوى أدائهم ومهامهم وجعلها أكثر جودة واحترافية، بل تتخطى ذلك لتمنحهم شهادات تخصصية دولية معتمدة من الهيئة والمعهد الدولي المعتمد لتلك الاختبارات تؤهلهم للعمل في وظائف مماثلة داخل الكويت وخارجها نظرا لكونها مؤهلات مهنية معتمدة على نطاق عالمي واسع، إضافة إلى عدم وجود فترة محددة لانتهاء صلاحيتها، كما أنها تتيح المزيد من الفرص الوظيفية وتفتح آفاق المسار الوظيفي للطموحين.



يذكر أن المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (CISI) هو أكبر معهد مهني في قطاع الأسواق المالية والاستثمار في المملكة المتحدة وفي عدد متزايد من المراكز المالية على مستوى العالم، حيث تم تشكيل مقرها الرئيسي في لندن في عام 1992 من قبل ممارسين في بورصة لندن.



كما أن اختبارات معهد (CISI) تم الاعتراف بها من قبل أكثر من 50 دولة، وتم عقد أكثر من 40.000 اختبار لمعهد (CISI) عقدت في أكثر من 80 دولة، 15.000 منها خارج المملكة المتحدة. كما أصبح لدى معهد (CISI) حوالي 45000 عضو في 111 دولة.