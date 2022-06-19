يحق للعامل التمتع بإجازاته السنوية عن رصيده المتراكم المتبقي بعد 1 يوليو المقبل

العامل يستحق عند نهاية الخدمة بدلاً نقدياً لا يزيد على رصيد إجازتين سنويتين فقط



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركات القطاع النفطي حددت معايير نظام صرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات السنوي المتراكم (أثناء الخدمة) وذلك للعاملين المعينين على سلم الدرجات الموحد بما في ذلك حالات الندب والإعارة والمرافق لمريض أكثر من 90 يوما والمبعوثين والمجازين والعاملين على العقود الخاصة وكذلك القياديون.



وجاء في تعميم صادر من شركة نفط الكويت وحصلت عليه «الأنباء» أن الشركة قررت التالي:



البند رقم 1



الموافقة على صرف بدل نقدي عن الرصيد الحالي من الاجازات السنوية المتراكمة (أثناء الخدمة) كما هو في 1 يوليو 2022 وفي حدود الايام المسموح بصرفها، بحيث لا يقل الرصيد المتبقي عن رصيد إجازة سنوية واحدة في نهاية السنة الميلادية، وذلك وفق الشروط والضوابط والاجراءات التالية:



1 - صرف بدل نقدي تلقائيا لمستوفي الشروط والضوابط من رصيد الاجازات السنوي المتراكم للعامل بالشركة فيما زاد على رصيد اجازة سنوية واحدة.



2 - يتعين على العاملين غير الراغبين في صرف البدل النقدي أو من لديهم رغبة في صرف بدل نقدي عن جزء من رصيد اجازتهم السنوية المتراكمة إبداء رغبتهم في الدخول الى النظام الآلي بموعد أقصاه 30 يونيو 2022.



وفي كل الاحوال يجب ألا يزيد الرصيد المتراكم على رصيد اجازتين سنويتين في نهاية السنة الميلادية.



3 - يحق للعامل التمتع بإجازته السنوية عن رصيده المتبقي بعد 2022/7/1 مع مراعاة الشروط والأحكام والاجراءات المقررة في شأن الاجازات السنوية.



4 - أن يكون لدى العامل مدة خدمة متصلة لا تقل عن 5 سنوات بالقطاع النفطي.



5 - أن يكون العامل قد أمضى في الشركة بعد النقل من (المؤسسة/ الشركة) مدة سنتين على الاقل.



6 - أن يكون آخر تقييم أداء سنوي (فعلي) حصل عليه العامل بمستوى جيد منخفض وأعلى.



7 - ألا يكون لدى العامل جزاء تأديبي ساري المفعول.



البند رقم 2



يصرف البدل النقدي عن رصيد الادارات السنوية المتراكم (أثناء الخدمة) للعاملين المستوفين للشروط والضوابط الواردة بالنظام على أساس الراتب في 2022/6/30 وحسب التاريخ الذي تحدده مؤسسة البترول الكويتية.



البند رقم 3



يجوز للعامل الذي تتحقق بشأنه شروط وضوابط استحقاق صرف البدل النقدي بعد 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023 أن يتقدم بطلب صرف البدل النقدي من تاريخ 1 ابريل 2023 وحتى تاريخ 30 يونيو 2023 وفقا للقواعد السابقة وبحسب الوسيلة التي تحدد لاحقا.

على أن يتم احتساب الرصيد المتراكم للاجازات السنوية كما في 1 يوليو 2022 أو 31 ديسمبر 2022 أيهما أقل ولا يعتد برصيد الاجازات السنوية لعام 2023.



البند رقم 4



في جميع الأحوال فإن العامل يستحق عند نهاية الخدمة بدلا نقديا لا يريد على رصيد إجازتين سنويتين فقط.