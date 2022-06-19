محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن الكويت احتفظت للشهر الثاني على التوالي بالمركز الثالث خليجيا والخامس إقليميا على مؤشر مجلة ميد للمشاريع الخليجية خلال فترة الأسابيع الأربعة الواقعة بين 6 مايو و3 يونيو الجاري، حيث سجلت ما قيمته 211 مليار دولار من العقود.



وجاءت السعودية في المركز الأول بعقود قيمتها 1.38 تريليون دولار وتلتها الامارات بعقود بلغت 637 مليار دولار، ثم قطر وعمان والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس خليجيا بعقود بلغت قيمتها 182 مليار دولار، و178 مليار دولار و53 مليار دولار على التوالي.



وقالت المجلة إن الاتجاه الشهري الإيجابي استمر خلال شهر مايو الماضي بالنسبة لمؤشر سوق المشروعات الخليجية حيث سجلت سبعة من ثمانية أسواق يتبعها المؤشر نموا قياسيا.



وقد نمت قيمة المؤشر بنسبة 2.2% في الفترة المذكورة، حيث بلغت 3.38 تريليونات دولار، واستمدت الزيادة البالغة 72 مليار دولار عن الشهر السابق زخمها بفضل النمو في الأسواق السبعة آنفة الذكر. وبعد أن كانت البحرين الافضل أداء في مايو، فقد كانت السوق الوحيدة التي سجلت انخفاضا في يونيو بنسبة 6% من 56.2 مليار دولار في مايو إلى 52.8 مليار دولار.



وكان أداء أسواق الخليج الأخرى أفضل من البحرين - فقد سجلت الكويت وقطر وعمان معدلات نمو بلغت 0.1% و0.7% و0.8% على التوالي في الشهر المنتهي في 3 يونيو. وكانت الإمارات العربية المتحدة الأفضل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نمو بلغت 2.9%، حيث أضافت 18 مليار دولار من القيمة، ثم المملكة العربية السعودية، التي حققت نموا بنسبة 2.6%، ما أضاف قيمة مجمعة بقيمة 35 مليار دولار.