نظّمت شركة بورصة الكويت أول يوم مؤسسي فعلي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بالتعاون مع بنك HSBC، أحد أكبر البنوك في أوروبا، خلال الفترة من 8 إلى 9 يونيو الجاري.



وأوضحت «البورصة» في بيان صحافي، أنه خلال هذه الحملة قامت 8 شركات مدرجة في السوق «الأول»، بما في ذلك بورصة الكويت، بعقد أكثر من 126 اجتماعا مع 36 بنكا استثماريا ومجموعة من شركات إدارة الأصول المالية الرائدة عالميا.



وأتاحت الاجتماعات الفرصة للمستثمرين الدوليين للتعرف على الشركات المدرجة في السوق الكويتي والفرص الاستثمارية فيه، مانحة إياهم نظرة متعمقة على الأداء المالي واستراتيجية الأعمال للشركات المدرجة، وقد ترأس الوفد المنظم والمشارك من «البورصة» خلال الحملة رئيس قطاع الشؤون المالية نعيم آزاد الدين، ورئيسة قطاع الأسواق نورة العبدالكريم.



وحرصت بورصة الكويت على ترويج سوق المال الكويتي وكل الشركات المدرجة فيه، من خلال سلسلة الأيام المؤسسية والحملات الترويجية والتي تتيح المجال للشركات المدرجة للالتقاء مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالميا، وتسليط الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظرة أعمق حول فوائد الاستثمار بسوق المال الكويتي.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس قطاع الشؤون المالية نعيم آزاد الدين عن سعادته بإقامة اليوم المؤسسي التاسع لبورصة الكويت في لندن، والتي تعد إحدى اهم العواصم للمجتمع الاستثماري. كما أعرب عن فخره بمشاركة بورصة الكويت في اليوم المؤسسي كشركة مدرجة، باعتبارها أحد أبرز المصدرين في السوق ونموذج يحتذى لما قدمته من أداء استثنائي خلال الأعوام الماضية، ومنذ إدراجها في السوق «الأول»، مضيفا أن الأداء المالي الاستثنائي للشركة طوال السنوات الماضية أدى الى زيادة الاقبال على الاستثمار في الشركة من العديد من المستثمرين الدوليين.



من ناحيتها، أكدت نورة العبد الكريم، رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت، على أهمية الاستراتيجية التي تمضي الشركة في تحقيقها، وتتماشى مع رؤيتها، ومع احتياجات أصحاب المصالح على اختلافهم، آخذين بالاعتبار التحول السريع في المشهد التكنولوجي والاقتصادي.



وأضافت العبدالكريم: «حرصنا من خلال سلسلة الحملات الترويجية والأيام المؤسسية على إبقاء المصدرين على اتصال فعال مع نخبة من المستثمرين الدوليين للاستفادة من فرص الاستثمار في الكويت، الأمر الذي استمر طوال فترة الجائحة. ذلك وتواصل بورصة الكويت العمل على إرساء منصة جاذبة يستفيد منها جميع المشاركين في السوق، وتعمل باستمرار على تعزيز مكانتها من خلال التركيز على تأسيس قاعدة مصدرين جاذبة، وزيادة تواجد وانتشار المنتجات، وتماشي مستوى البنية التحتية وبيئة الأعمال مع المعايير العالمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين».



تهدف بورصة الكويت إلى تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتــــي للمجتمـــع الاستثماري وما يوفره من فرص استثمارية، وذلك من خلال التقاء الشركات الكويتية المدرجة مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالميا، مسلطة الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.