94 مليون دينار تكلفة المشروع ويضم 14 جسراً منها 8 جسور علوية

الطول الإجمالي للطرق التي تم تطويرها يبلغ 20 كيلومتراً تقريباً

عاطف رمضان



افتتحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري فجر الثلاثاء (اليوم) آخر نفق في مشروع تطوير طرق وجسور في منطقة جنوب السرة للعقد رقم ط/256. وقال مهندس المشروع م.محمد الصفار في تصريح لـ «الأنباء» إن نسبة الإنجاز في أعمال هذا العقد بلغت حوالي 99.8%، مشيرا إلى أنه جار السير في إجراءات الاستلام الابتدائي للعقد.



وأوضح أن آخر نفق في المشروع هو نفق دائم مؤدي من طريق 404 إلى طريق 400 (محيط منطقة الوزارات) ضمن أعمال المشروع، ويحقق هذا النفق الانسيابية المرورية للخروج من طريق 404 باتجاه طريق 400.



وزاد قائلا: بذلك تكون أعمال المشروع قد تم إنجازها بالكامل وافتتاحها بنجاح، وجار استكمال أعمال أصباغ الجسور والتشطيبات النهائية للمشروع وتسوية التربة بالإضافة إلى أعمال نظافة الموقع.



ويعد مشروع تطوير طرق وجسور منطقة جنوب السرة من أهم مشاريع تطوير البنية التحتية في الكويت، والخاص بإنشاء وصيانة طرق وجسور في محيط مستشفى جابر الأحمد، وقطاعات من طريق الدائري السادس والملك فهد، ويتكون المشروع من إنشاء وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، وخزان رئيسي لتجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى الصرف الصحي وصرف الأمطار والخدمات الأخرى، وبقيمة 94 مليون دينار.



وحيث تم إنشاء عدد 14 جسرا (8 جسور علوية و6 جسور سطحية) وأن الطول الإجمالي للطرق التي تم تطويرها في المشروع، حوالي 20 كيلومترا تقريبا، إضافة إلى إنشاء عدد 4 أنفاق وجسرين مشاة. هذا، وأعربت هيئة الطرق عن شكرها إلى جميع الجهات المعنية التي أبدت تعاونا خلال فترة تنفيذ المشروع، ما ساهم في حل كافة العوائق والتحديات التي واجهت هذا المشروع الحيوي.