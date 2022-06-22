التقى نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري أمس في العاصمة التشيكية (براغ) مع نائب وزير الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنموي للدول غير الأوروبية في جمهورية التشيك مارتن تلابا، حيث عقدت المشاورات السياسية بين الجانبين.

وعكست تلك المشاورات حجم الصداقة بين البلدين وتطلعهما لتعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة وفق آليات محددة ستشارك فيها جميع الجهات المعنية في البلدين كما تم استعراض الخطوات المقبلة لاستكمال الإجراءات المعنية بإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «الشينغن».

وأكد الجانب التشيكي الدعم الكامل لاستكمال تلك الإجراءات بأسرع وقت ممكن والدور الذي ستقوم به جمهورية التشيك في هذا المجال خلال تسلمها الرئاسة الدورية المقبلة للاتحاد الأوروبي والتي ستبدأ في الأول من شهر يوليو المقبل.

تأتي هذه الزيارة في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الخارجية للتحرك نحو تعزيز مصالح الكويت وبحث السبل الكفيلة بالتسهيل على المواطنين وتوطيد العلاقات مع الدول الصديقة وفتح مجالات جديدة للتعاون في الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية وغيرها.