القاهرة هناء السيد



التحق عدد من الكوادر الديبلوماسية الكويتية الجديدة للعمل بجامعة الدول العربية، وذلك للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك الذي تحرص عليه الجامعة.



ومن هذه الكفاءات التحق المستشار يوسف بدر المشاري بالعمل مستشارا في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وذلك بترشيح من وزارة الخارجية الكويتية. وقد عمل المستشار يوسف خلال الفترة السابقة رئيس تحرير قطاع برامج الأخبار والشؤون السياسية بتلفزيون الكويت لسنوات ويتمتع المستشار بخبرة إعلامية وكفاءة عالية في المجال الإعلامي.



كما تم تعيين د.سرور الجرمان سكرتيرا ثانيا بالأمانة العامه لجامعة الدول العربية القطاع الاقتصادي، وعمل الجرمان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتم ترشيحه من وزارة الخارجية.