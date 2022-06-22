رشيد الفعم



في خضم الاحتقان السياسي الحاصل في البلاد، واستمرار اعتصام مجموعة من النواب في مبنى مجلس الأمة احتجاجا على تعطيل أعماله، تترقب الحكومة انتهاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي من إعداد تقاريرها بشأن ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة والميزانية العامة للدولة، لإقرارها ومن ثم فض دور الانعقاد.

وأشار مصدر رسمي إلى أن الحكومة تنتظر لجنة الميزانيات لتحديد جلسة خاصة للنظر في الحساب الختامي، مبينا أنه سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتحديد موعد فض دور الانعقاد.

وبين المصدر أن الحكومة مازالت تعمل بكل معطياتها لتصريف العاجل من الأمور وهناك مشاورات تدرس تمهيدا لتسمية رئيس الحكومة الجديد والوزراء الجدد، مرجحا أنه لن تكون هناك حكومة جديدة قبل فض دور الانعقاد.

ومن جهة أخرى، وبشأن الاعتصام، أكد النائب السابق وليد الجري خلال اعتصام الدواوين الثالث في ديوان النائب مهلهل المضف مساء الاثنين، أن الشعب هو الدرع للوطن والقيادة، وانه متمسك بالشرعية الدستورية وتفعيل مواد الدستور واحترام مبادئه.





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