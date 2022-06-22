بحث وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من المواضيع المتعلقة بخطط أعمال اللجان الفنية التابعة للجنة التعاون التجاري والتي تهدف إلى تعميق التكامل بين دول المجلس في التجارة الداخلية والخارجية.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان أمس الثلاثاء ان ذلك جاء خلال الاجتماع التحضيري الـ 54 لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس بمقر الأمانة العامة في الرياض وذلك للتحضير للاجتماع الـ 62 لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون والمقرر عقده اليوم الأربعاء.



وأضافت ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، منها حماية المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وكذلك المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية واتخذوا بناء على ذلك عددا من التوصيات.