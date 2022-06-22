أسامة دياب



كشف القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيم هولتسنايدر عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيشارك في القمة الخليجية المرتقبة منتصف يوليو المقبل، مضيفا أنها ستكون بمشاركة عربية متمثلة في الأردن ومصر والعراق. ولفت هولتسنايدر إلى أهمية القمة التي تأتي في وقت صعب وتحت ظروف حساسة ودقيقة مما يزيد من أهمية المحادثات وتنسيق المواقف وتبادل الآراء حول العديد من الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية المهمة.



وحول آخر أخبار الاتفاق النووي مع إيران، أشار إلى أن الرئيس منفتح جدا على التفاوض مع إيران وذلك من خلال مسار مفاوضات فيينا، لافتا إلى انه يتعين على إيران الاستفادة من المبادرات الديبلوماسية وان تتوقف عن سلوكها السيئ والمزعزع للأمن في المنطقة.