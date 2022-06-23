أفادت تقارير صحفية بأن المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو سيعود إلى صفوف فريقه السابق إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، على سبيل الإعارة لمدة عام بعد فترة مخيبة للآمال مع تشلسي الإنجليزي.

وحسب ما ورد في التقارير تفاوض إنتر على دفع ثمانية ملايين يورو لضم لوكاكو الذي وافق على خفض راتبه من أجل مغادرة «ستامفورد بريدج».



وعاد البلجيكي إلى تشلسي الصيف الماضي في صفقة قياسية للنادي اللندني بلغت 97.5 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو)، مؤكدا أن الصفقة كانت بمنزلة عودة عاطفية إلى بيته بعد أن لعب للنادي اللندني في الفترة بين 2011 و2014.

لكن بعد تسجيله أربعة أهداف في أول أربع مباريات له صام الهداف البالغ من العمر 29 عاما، عن التهديف لفترة طويلة.

وأنهى لوكاكو الموسم في صدارة هدافي تشلسي برصيد 15 هدفا بمختلف المسابقات، لكن لاعب مان يونايتد وإيفرتون السابق سجل ثمانية أهداف فقط بالدوري.

وقد هز الشباك ثلاث مرات فقط في آخر 15 مباراة في الدوري، وظهر في مقابلة مثيرة للجدل مع التلفزيون الإيطالي في ديسمبر الماضي، حيث اعترف بأنه غير سعيد بالطريقة التي يستخدمه بها المدرب الألماني لتشلسي توماس توخل وألمح إلى أنه كان يفكر بالفعل في المغادرة، معبرا عن ندمه على ترك إنتر. إلى ذلك، أعلن «النيراتزوري» تمديد عقد مدربه سيموني إينزاغي حتى عام 2024.

ونشر النادي صورا على موقعه الرسمي على الإنترنت لمدربه البالغ من العمر 46 عاما وهو يوقع على العقد الجديد مع رئيسه ستيفن تشانغ، وكتب: «يسر إنتر أن يعلن تجديد عقد سيموني إينزاغي» حتى عام 2024.

وفي فيديو نشره إنتر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال تشانغ إن إينزاغي سيبقى «لمدة عامين آخرين» بعد تمديد عقده الحالي مع النادي لمدة عام.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إينزاغي حظي بزيادة في الراتب بمقدار مليون يورو وبات يتقاضى خمسة ملايين يورو. وجدد إنتر ميلان الثقة في المدرب السابق للاتسيو على الرغم من فشله في قيادته للحفاظ على لقب الدوري المحلي الذي توج به جاره وغريمه ميلان بعد منافسة مثيرة استمرت حتى المرحلة الأخيرة من الموسم.