كللت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامز المصنفة أولى عالميا سابقا، عودتها بنجاح إلى الملاعب بعد غياب عام بسبب الإصابة، وذلك بالفوز مع شريكتها التونسية أنس جابر في الدور الأول من منافسات الزوجي في دورة إيستبورن الإنجليزية الدولية على الملاعب العشبية والإعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى مطلع الأسبوع المقبل.



وتمكنت سيرينا البالغة من العمر 40 عاما والمتوجة سبع مرات بلقب بطولة ويمبلدون آخرها عام 2016، وجابر الثالثة عالميا، من الفوز على التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس تورمو 2-6 و6-3 و13-11.



وقالت سيرينا بعد المباراة بابتسامة كبيرة «يا إلهي، لقد كان اللعب مع أنس ممتعا جدا، وكان رائعا!».



من جهتها، قالت جابر بعد المباراة «إنه لشرف كبير أنها اختارتني للعب إلى جانبها، لأكون صادقة، لم أصدق ذلك كنت متوترة قليلا في البداية للعب مع مثل هذه الأسطورة لكنها جعلتني أشعر أنني بحالة جيدة في الملعب حتى عندما ارتكبت أخطاء».



وتلتقي سيرينا وجابر مع اليابانية شوكو أوياما العاشرة عالميا في منافسات الزوجي والتايوانية تشان هاو-تشينغ الـ 49 من أجل بطاقة الدور ربع النهائي.