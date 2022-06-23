استنكر القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، «دروس» رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس الذي قدم شكوى ضد النادي الباريسي ومان سيتي الانجليزي متهما إياهما بخرق قواعد «اللعب المالي النظيف».



قال الخليفي في حديث مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية نشر الأربعاء «تيباس من؟»، مضيفا أنا لا أعطي دروسا لأي شخص، ولا أتدخل في الأندية أو البطولات الأخرى، من الوقاحة التظاهر بالقول للآخرين بما يجب عليهم فعله، أنا لا أقبل الدروس من أولئك الذين يرون أن دوري أبطال أوروبا يشكل تهديدا لبطولتهم، في إشارة من الخليفي الذي يرأس أيضا رابطة الأندية الأوروبية الى معارضته لمشروع الدوري السوبر «سوبر ليغ» المنشق عن دوري الأبطال والمدعوم من أكبر ناديين في إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة.



وتابع «ريال مدريد استحق الفوز بدوري الأبطال، احتفلوا به لأيام والآن يريدون قتله».



وأكدت الرابطة الإسبانية الأسبوع الماضي أنها تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) ضد باريس سان جرمان و«السيتي»، متهمة إياهما «باستمرار انتهاك لوائح اللعب المالي النظيف الحالية».



وأطلق ريال مدريد معركة قانونية مع ويفا لمحاولة ولادة إطلاق الدوري السوبر، على الرغم من أنه دفن قبل أن يولد مع انسحاب الأندية الانجليزية. ونقلت القضية الى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تنظر فيها في 11 و12 يوليو المقبل.



قال الخليفي: «بالنسبة لي، يسعدني أن أرى أياكس في نصف النهائي أو توتنهام في النهائي، وأتذكر باعتزاز رحلاتي الأولى إلى أوروبا مع باريس سان جرمان، إلى سالزبورغ (في 2011 في الدوري الأوروبي) مع مشجعين عراة الصدور في الصقيع، هذه هي روح كرة القدم، ليس من العدل أن نخسرها بدوري مغلق، لن ندع ذلك يحدث».